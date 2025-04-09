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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل "أكثر من خوات" على منصة شاهد

بطلة مسلسل أكثر من
بطلة مسلسل أكثر من خوات، فيتو

انطلق مؤخرا عرض مسلسل أكثر من خوات، وهو عمل سعودي جديد يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم.

مواعيد عرض مسلسل أكثر من خوات على منصة شاهد 

ويعرض مسلسل أكثر من خوات على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٥ بتوقيت مصر و٦ بتوقيت السعودية وذلك بواقع حلقة كل يوم. 

كل ما تريد معرفته عن مسلسل أكثر من خوات

ويشارك في بطولة مسلسل أكثر من خوات عدد من النجوم، على رأسهم أصايل محمد في دور لولوة، إلى جانب شعيفان محمد العتيبي، زياد العتيبي، نورا ياسين، أفنان زغبي، ويزيد المجيول، وهو من إخراج سلطان العبد المحسن.  

ويتناول مسلسل أكثر من خوات قصة المحامية “لولوة”، التي تجد نفسها ضحية مؤامرة مدبرة من أحد المقربين، ما يضعها في مواجهة صراعات صعبة تغير مجرى حياتها.  

شاهد تطرح برومو مسلسل أكثر من خوات

وطرحت منصة شاهد برومو العمل مرفقا بتعليق “من البرومو الحماس مليون للقصة.. انتظروا قصة لولوة في أكثر من خوات على Shahid”.

ولقد لاقى برومو المسلسل تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين عبروا عن حماسهم لمشاهدة العمل، مشيرين إلى أن القصة تبدو مشوقة ومليئة بالإثارة.

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أصايل محمد Shahid مسلسل أكثر من خوات منصة شاهد

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