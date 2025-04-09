الجيزة تستعد لموسم حصاد القمح بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استعدادات مديرية الزراعة لاستقبال موسم حصاد القمح هذا العام، وأكد على جاهزية الصوامع والشون والهناجر لاستقبال المحصول، ووجه بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة متابعة اللجان المشكلة والمرور الدوري على كافة الصوامع بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين.

كما أكد على أهمية تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح وتدعم المزارعين لتحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي.

مؤشرات إيجابية لموسم وفير

ومن جانبه، أوضح المهندس عبدالسلام البغدادي، مدير مديرية الزراعة بالجيزة، أنه تم تشكيل لجان من المهندسين الزراعيين لتفقد حقول القمح والاطمئنان على سير عمليات الحصاد.

وأكد على أهمية المتابعة الدورية وتوفير كافة التسهيلات للمزارعين لضمان نجاح موسم الحصاد وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بموسم وفير.

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