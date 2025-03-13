الخميس 13 مارس 2025
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رغم الانتقادات الكبيرة، تجديد مسلسل ميجان ماركل لموسم ثانٍ على نتفلكس

ميجان ماركل
ميجان ماركل

تعرضت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري لانتقادات واسعة بسبب مسلسلها  With Love, Meghan على منصة "نتفلكس" والذي تسبب في جدل واسع، رغم تحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة، وفقًا لتقرير صحيفة "التايمز" البريطانية.

تجديد مسلسل ميجان ماركل لموسم ثاني على نتفلكس

ووصف المسلسل  بأنه "غريب وسيئ الإنتاج"، لكن رغم الانتقادات اللاذعة، تم تجديده لموسم ثانٍ. 

ويرى البعض أن ميجان تسعى من خلال هذا العمل للسيطرة على سرديتها الإعلامية بعد سنوات من التغطية السلبية.

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ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

ورغم محاولتها لتقديم صورة مثالية عن حياتها، إلا أن بعض الحلقات أثارت السخرية، حيث ظهرت تفاصيل مبالغ فيها مثل صنع مناشف اللافندر المبردة ومربى الطوارئ. 

مع ذلك، رأى آخرون أن المسلسل يكشف عن جانب إنساني لميغان، حيث بدت منهكة وحزينة من الحملات الإعلامية ضدها، مما أثار تعاطف بعض المشاهدين.

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