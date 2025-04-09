الأربعاء 09 أبريل 2025
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قائمة السلع المقرر صرفها كمنحة على بطاقات التموين

السلع التموينية
السلع التموينية
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يتساءل عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن السلع المقرر صرفها كمنحة إضافية على البطاقات خلال شهر أبريل 2025. 

 

السلع الإضافية على بطاقات التموين 

 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن القائمة الرسمية للسلع التموينية الحرة المخصصة للمنحة الإضافية، والتي سيتم صرفها خلال شهر أبريل 2025، وذلك بجانب المخصصات التموينية الشهرية العادية، في إطار جهود الحكومة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. 

 

تشمل القائمة مجموعة متنوعة من السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين، حيث يمكن لحاملي البطاقات التموينية الاختيار بحرية من بينها وفقًا لقيمة الدعم المحدد لهم. وتضم القائمة السلع التالية:

 

السكر المعبأ – عبوة 1 كجم

 

الزيت الخليط – عبوة 1 لتر

 

الأرز المعبأ – عبوة 1 كجم

 

المكرونة – عبوات 400 جم و800 جم

 

العدس المجروش – عبوة 500 جم

 

الفول المعبأ – عبوة 500 جم

 

الجبن الأبيض (تتراباك) – عبوات 80 جم، 125 جم، 250 جم

 

المسلي الصناعي – عبوة 800 جم

 

الصلصة – عبوة 300 جم

 

الشاي الناعم – عبوة 40 جم

 

منتجات غذائية أخرى:

 

اللبن الجاف – عبوة 100 جم

 

الخل الأبيض – عبوة 900 مل

 

الملح المعبأ – عبوة 300 جم

 

الحلاوة الطحينية – بار 40 جم

 

التونة المفتتة – عبوة 140 جم

 

المربى بأنواعها – عبوة 350 جم

 

الطحينة البيضاء – ظرف 24 جم

 

الدقيق المعبأ – عبوة 1 كجم

 

المنظفات ومنتجات العناية الشخصية:

 

مسحوق الغسيل الأوتوماتيك – عبوة 800 جم

 

مسحوق الغسيل العادي – عبوة 800 جم

 

الصابون الغسيل – عبوة 125 جم

 

الصابون التواليت – عبوة 125 جم

 

سائل غسيل الأواني – عبوة 70 جم

 

المنتجات الترفيهية والمكملات الغذائية:

 

البسكويت (بأنواعه المختلفة) – عبوات 40 جم، 45 جم، 80 جم

 

القهوة سريعة الذوبان – عبوة 18 جم

 

مرقة الدجاج – علبة تحتوي على 8 مكعبات.

 

وسيتم صرف دعم إضافي على هيئة سلع تموينية، وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، وذلك على النحو التالي: :

 

 بطاقة التموينية لفرد واحد: تحصل على سلع غذائية بقيمة 125 جنيهًا، تُصرف بجانب قيمة الدعم الأساسي.

 

 

البطاقة التموينية لأكثر من فرد: تحصل على سلع غذائية بقيمة 250 جنيهًا، تضاف إلى الدعم الشهري المقرر.

 

آلية الصرف واختيار السلع 

 

يتم صرف السلع وفقًا لرغبة المواطن من بين المنتجات المدرجة في القائمة المرفقة مع القرار، وذلك وفق الحدود التالية:

 

البطاقات التموينية لفرد واحد: يحق لها صرف كيلو سكر وزجاجة زيت كحد أقصى، أو اختيار سلع أخرى من القائمة لاستكمال قيمة المنحة الإضافية.

 

البطاقات التموينية لأكثر من فرد: يحق لها صرف 2 كيلو سكر و2 زجاجة زيت كحد أقصى، مع إمكانية اختيار سلع أخرى ضمن حدود المبلغ المخصص.

 

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اصحاب البطاقات التموينية الاسر الاولي بالرعاية المكملات الغذائية وزارة التموين

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