آسر ياسين: «قلبى ومفتاحه» أشبه بـ «المال والبنون» وينتمي لزمن الفن الجميل.. وكنت أشتاق لتقديم عمل رومانسى ( حوار )

>> هناك قلة فى تقديم الأعمال الرومانسية خلال السنوات الماضية

>> مى عز الدين ممثلة شاطرة ومتواضعة وكانت تمر بظرف صعب

>> حبى للهندسة يسيطر على أفكارى وحياتى حتى الآن

قدم آسر ياسين ثنائية مختلفة خلال موسم رمضان 2025 مع مى عز الدين من خلال تقديم مسلسل “قلبى ومفتاحه” الذى استطاع أن يجذب المشاهد إليه، خاصة أن قصته رومانسية.

نجح آسر من خلاله فى تغيير جلده بشخصية “محمد عزت” التى كانت حديث الجمهور فور عرض الحلقات الأولى.

فى هذا السياق، كشف آسر ياسين خلال حواره مع “فيتو” عن كواليس عمله مع مى عز الدين وتحضيراته لشخصية محمد عزت فى “قلبى ومفتاحه”، خاصة أنها شخصية معقدة، وتفاصيل أخرى فى نص هذا الحوار:

*فى البداية، “قلبى ومفتاحه” حقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لموضوعه المختلف، هل كنت متوقعًا ذلك؟

كنت متوقعا النجاح، خاصة أن فريق عمل المسلسل والشركة المنتجة كان مؤشرا للنجاح، إضافة إلى أن الموضوع الذى تناوله مختلف، وأرى أنه يشبه مسلسلات الزمن الجميل بسبب بساطته مثل “المال والبنون”،

“قلبى ومفتاحه” يوثق شكل المجتمع فى هذا الوقت، الجمهور تفاعل بشكل كبير مع هذا العمل؛ حيث إن البعض وضع نفسه مكان الشخصية ومكان البطل، وهذا من أنجح الأشياء التى من الممكن أن تكون فى أى عمل،

وكنت سعيدًا باحتفال والدتى بنجاح المسلسل بطريقتها الخاصة، وأرى أن العفوية تساهم فى نجاح أى عمل، وهذه الطريقة التى أتعامل بها.

*غيرت جلدك وقدمت الرومانسية، ما هى دوافعك لخوض هذه التجربة؟

كنت أشتاق إلى تقديم عمل رومانسى مثلى مثل المشاهدين، خاصة أن هناك قلة فى تقديم الأعمال الرومانسية خلال السنوات الماضية، وفكرة أن أقدم عملًا رومانسيًا لم تكن موجودة فى تفكيرى من الأساس، ولكنى تحمست بشكل كبير لمسلسل “قلبى ومفتاحه” لأننى كنت أريد أن أقدم للجمهور عملًا خفيفًا بالتعاون مع تامر محسن، وعملى معه كان فرصة لا تعوض.

*وماذا عن كواليس العمل بينك وبين مى عز الدين؟

جمعتنى مقابلات عديدة مع مى عز الدين، ولكن عندما تعاونت معها وجدتُها ممثلة شاطرة بشكل كبير، ومتواضعة، ولطيفة أثناء التصوير، وبالأخص أنها كانت تمر بظرف صعب، وأحييها على هذا لأن الأمر يحتاج إلى شجاعة وقوة كبيرة، سواء نفسية أو عصبية.

وأحببت التعاون معها بشكل كبير وأتمنى أن نكرر التجربة.

*وماذا عن كواليس تصوير المشهد المختلف عليه من الجمهور، وهو أن الفتاة هى التى تطلب الزواج وليس العكس؟

هذا المشهد كان صعبًا لأنه محور المسلسل ككل، وكان 7 صفحات كاملة، كنا نركز بشكل كبير أثناء تصويره لأنه يتطلب أن يخرج بشكل طبيعى للجمهور على الشاشة، تصوير هذا المشهد فى برومو المسلسل كان فكرة ذكية لأنه قصة المسلسل مبنية عليه،

بالإضافة إلى أن شخصية محمد عزت التى قدمتها كانت حساسة بشكل كبير فى تقديمها؛ لأن المشاهد قد يظن أنه ساذج، ولكن فى الحقيقة هو ليس كذلك، بل إنه رجل طيب ومتمسك بالعادات والتقاليد وطلباته بسيطة ويريد تكوين أسرة، ولكن فى وقت ما، من اللازم أن تكون سلبيًا دون أن تفقد مبادئك ولكن عليك مواكبة المجتمع.

*بسبب دراستك للهندسة، هل فعلًا تحب هذا المجال؟

أحب الهندسة وأحب الفيزياء بشكل كبير، ولكن لا أحب الكيمياء، معظم المهندسين لا يحبون الكيمياء. وأنا أحب الهندسة وتنعكس على أفكارى واختياراتى وحياتى كلها.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.