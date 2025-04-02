الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

آسر ياسين: «قلبى ومفتاحه» أشبه بـ «المال والبنون» وينتمي لزمن الفن الجميل.. وكنت أشتاق لتقديم عمل رومانسى ( حوار )

آسر ياسين - فيتو
آسر ياسين - فيتو

>> هناك قلة فى تقديم الأعمال الرومانسية خلال السنوات الماضية
>> مى عز الدين ممثلة شاطرة ومتواضعة وكانت تمر بظرف صعب
>> حبى للهندسة يسيطر على أفكارى وحياتى حتى الآن

 

قدم آسر ياسين ثنائية مختلفة خلال موسم رمضان 2025 مع  مى عز الدين من خلال تقديم مسلسل “قلبى ومفتاحه” الذى استطاع أن يجذب المشاهد إليه، خاصة أن قصته رومانسية.

 

نجح آسر من خلاله فى تغيير جلده بشخصية “محمد عزت” التى كانت حديث الجمهور فور عرض الحلقات الأولى.

 

فى هذا السياق، كشف آسر ياسين خلال حواره مع “فيتو” عن كواليس عمله مع مى عز الدين وتحضيراته لشخصية محمد عزت فى “قلبى ومفتاحه”، خاصة أنها شخصية معقدة، وتفاصيل أخرى فى نص هذا الحوار:

 

*فى البداية، “قلبى ومفتاحه” حقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لموضوعه المختلف، هل كنت متوقعًا ذلك؟

كنت متوقعا النجاح، خاصة أن فريق عمل المسلسل والشركة المنتجة كان مؤشرا للنجاح، إضافة إلى أن الموضوع الذى تناوله مختلف، وأرى أنه يشبه مسلسلات الزمن الجميل بسبب بساطته مثل “المال والبنون”،  

“قلبى ومفتاحه” يوثق شكل المجتمع فى هذا الوقت، الجمهور تفاعل بشكل كبير مع هذا العمل؛ حيث إن البعض وضع نفسه مكان الشخصية ومكان البطل، وهذا من أنجح الأشياء التى من الممكن أن تكون فى أى عمل، 
وكنت سعيدًا باحتفال والدتى بنجاح المسلسل بطريقتها الخاصة، وأرى أن العفوية تساهم فى نجاح أى عمل، وهذه الطريقة التى أتعامل بها.

*غيرت جلدك وقدمت الرومانسية، ما هى دوافعك لخوض هذه التجربة؟

كنت أشتاق إلى تقديم عمل رومانسى مثلى مثل المشاهدين، خاصة أن هناك قلة فى تقديم الأعمال الرومانسية خلال السنوات الماضية، وفكرة أن أقدم عملًا رومانسيًا لم تكن موجودة فى تفكيرى من الأساس، ولكنى تحمست بشكل كبير لمسلسل “قلبى ومفتاحه” لأننى كنت أريد أن أقدم للجمهور عملًا خفيفًا بالتعاون مع تامر محسن، وعملى معه كان فرصة لا تعوض.

*وماذا عن كواليس العمل بينك وبين مى عز الدين؟

جمعتنى مقابلات عديدة مع مى عز الدين، ولكن عندما تعاونت معها وجدتُها ممثلة شاطرة بشكل كبير، ومتواضعة، ولطيفة أثناء التصوير، وبالأخص أنها كانت تمر بظرف صعب، وأحييها على هذا لأن الأمر يحتاج إلى شجاعة وقوة كبيرة، سواء نفسية أو عصبية. 
وأحببت التعاون معها بشكل كبير وأتمنى أن نكرر التجربة.

*وماذا عن كواليس تصوير المشهد المختلف عليه من الجمهور، وهو أن الفتاة هى التى تطلب الزواج وليس العكس؟

هذا المشهد كان صعبًا لأنه محور المسلسل ككل، وكان 7 صفحات كاملة، كنا نركز بشكل كبير أثناء تصويره لأنه يتطلب أن يخرج بشكل طبيعى للجمهور على الشاشة، تصوير هذا المشهد فى برومو المسلسل كان فكرة ذكية لأنه قصة المسلسل مبنية عليه،

بالإضافة إلى أن شخصية محمد عزت التى قدمتها كانت حساسة بشكل كبير فى تقديمها؛ لأن المشاهد قد يظن أنه ساذج، ولكن فى الحقيقة هو ليس كذلك، بل إنه رجل طيب ومتمسك بالعادات والتقاليد وطلباته بسيطة ويريد تكوين أسرة، ولكن فى وقت ما، من اللازم أن تكون سلبيًا دون أن تفقد مبادئك ولكن عليك مواكبة المجتمع.

*بسبب دراستك للهندسة، هل فعلًا تحب هذا المجال؟

أحب الهندسة وأحب الفيزياء بشكل كبير، ولكن لا أحب الكيمياء، معظم المهندسين لا يحبون الكيمياء. وأنا أحب الهندسة وتنعكس على أفكارى واختياراتى وحياتى كلها.

 

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آسر ياسين الزمن الجميل الشركة المنتجة المال والبنون تامر محسن رمضان 2025 زمن الفن الجميل طلب الزواج قلبي ومفتاحه محمد عزت موسم رمضان 2025 مي عز الدين

مواد متعلقة

احتفال خاص من والدة آسر ياسين بنجاح "قلبي ومفتاحه"

مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة الأخيرة، القبض على دياب ولم شمل آسر ياسين ومي عز الدين

آسر ياسين يفاجئ والدته على الهواء ويوجه لها رسالة

أشرف عبد الباقي يعلن عن عمل يجمعه بـ آسر ياسين ومي عز الدين في رمضان 2025

اليوم، عرض خاص لحلقتين من مسلسل آسر ياسين "موعد مع الماضي" بمهرجان القاهرة السينمائي

أبرزهم آسر ياسين ومحمد فراج،النجوم الشباب يحضرون"الفستان الأبيض" بمهرجان الجونة (صور)

ظهور لافت لـ آسر ياسين وزوجته في حفل افتتاح مهرجان الجونة (صور)

عودة قوية لـ آسر ياسين في السينما بعد شماريخ

الأكثر قراءة

وسط صراخ الحاضرين، أسد يهاجم مدربه ويلتهم ذراعه خلال عرض سيرك في طنطا (فيديو)

رفض طعن الفنان شادي خلف على حكم حبسه في قضية هتك عرض الفتيات

إصابة أحمد عز والمخرج، الفيديو الذي تسبب في إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs

مش عارف هيتضايق مني ولا لأ، ماذا قال مؤلف "قطايف" عن سامح حسين بعد أزمة إلغاء الإجازات

إصابة مدير مطعم شهير و11 آخرين في مشاجرة على فاتورة المأكولات بالوراق

حرامي منحوس، حادث مفاجئ يكشف عن سرقة سيارة نقل عليها توكتوك بالجيزة (صور)

كان بيخمس، صبي يدهس عددا من المارة أمام أحد المحلات في الشرقية (صور)

مشادة قوية بين الشناوي ومحمد شوقي مع حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني (فيديو)

منوعات

المزيد

ترامب يحسم اليوم قراره النهائي بشأن "تيك توك"

السوشي بـ10 جنيهات، مطعم الشارع يخطف الأضواء في وسط البلد ثاني أيام العيد

إقبال كبير على دور السينما في وسط البلد ثاني أيام العيد (فيديو وصور)

زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

كيلو الأرز يسجل 23 جنيها في الأسواق ثاني أيام العيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

السكر يسجل 32 جنيها للكيلو في ثاني أيام العيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية