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اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

عنكبوت عملاق، فيتو
عنكبوت عملاق، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، رصد فريق من العلماء عنكبوتا عملاقا في أعماق البحار يزحف على قاع المحيط الجنوبي، ما يسلط الضوء على تنوع العناكب البحرية في بيئات أعماق البحار.

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

وذكرت تقارير إعلامية اليوم،  ان  علماء معهد شميدت للمحيطات اكتشفوا عنكبوتا بحريا ضخما، وذلك على عمق حوالي 2 كم تحت سطح المياه الجليدية لجزر ساندويتش الجنوبية، وهي مجموعة جزر بركانية تقع بالقرب من القارة القطبية الجنوبية.

وتعد العناكب البحرية، من الكائنات القريبة من العناكب الأرضية، ويمكن أن تنمو حتى يتجاوز طول أرجلها 50 سم. وتُظهر هذه العناكب حجما أكبر في المناطق القطبية بفضل ظاهرة "عملقة أعماق البحار"، حيث تنمو العديد من الحيوانات البحرية في الأعماق بحجم أكبر مقارنة بنظيراتها في المياه الضحلة، بما في ذلك الحبار العملاق وقنديل البحر الأحمر الكبير وسمك الراي اللاسع والأخطبوط الملطخ.

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علماء: الحيتان الصائبة الجنوبية كائنات معمرة

ويعتقد العلماء أن هذه الأنواع تنمو بحجم أكبر بسبب درجات الحرارة الباردة في بيئتها، التي تساعد على تباطؤ عملية الأيض.

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عنكبوت القطب الجنوبي العناكب البحرية

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