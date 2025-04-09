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أوقاف الإسكندرية عن انهيار زاوية كرموز: لا تتبعنا والمبني مغلق من 45 عاما

انهيار جزئي بزاوية
انهيار جزئي بزاوية في كرموز،فيتو

كشف مصدر بأوقاف الإسكندرية، أن  الانهيار الجزئي الذي وقع  بواجهة زاوية التقوى، بمنطقة كرموز جاء نتيجة لغلق المبني منذ 46 عاما وهو آيل للسقوط ولا تخضع الزاوية أو المبني للأوقاف.

وأوضح المصدر، انه جرى متابعة إخطار يفيد بسقوط أجزاء من واجهة زاوية مصلى "التقوى" بشارع ابن مقلة، حي غرب الإسكندرية في منطقة كرموز،  ما أدى إلى إصابة المواطن خالد نعاس علام، وتم نقله إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج. 

وأكد المصدر، أنه بفحص سجلات الأوقاف 
تبين  أن المبنى المذكور مغلق منذ أكثر من خمسة وأربعين عامًا، أن المبنى ليس تابعًا للأوقاف وليس مدرجًا في سجلات المساجد أو الزوايا.

كان قسم شرطة كرموز تلقي بلاغا بسقوط أجزاء من زاوية التقوى بنطاق القسم ووجود مصاب في حالة خطرة.

توجهت قوة من القسم وتبين انهيار أجزاء من زاوية مصلي التقوى علي شخص يدعي خالد نعاس علام وأصيب إصابات خطيرة.

جري نقل المصاب للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت   النيابة التحقيق.  

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