الأربعاء 09 أبريل 2025
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خارج الحدود

مبعوث بوتين: اتصالات جديدة بين روسيا وأمريكا الأسبوع المقبل

علم روسيا وامريكا،فيتو
علم روسيا وامريكا،فيتو

تتجه أنظار العالم نحو العاصمة الأمريكية واشنطن، الأسبوع المقبل، حيث يُرتقب لقاء دبلوماسي جديد بين واشنطن وموسكو، في وقت تشتد فيه الحرب في اوكرانيا، وتتضارب فيه مصالح القوتين العظميين.

وكشفت وكالة «تاس» الروسية عن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن اتصالات جديدة بين روسيا والولايات المتحدة قد تعقد الأسبوع المقبل.

وفي وقتٍ سابق من أبريل الجاري، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه يتم التحضير لعقد اجتماع ثانٍ بين موسكو وواشنطن، موضحًا أنه سيركز على إزالة العقبات التي تعترض العلاقات بين البلدين.

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الرئيس الروسي العاصمة الأمريكية الولايات المتحدة أوكرانيا حرب في أوكرانيا روسيا والولايات المتحدة

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