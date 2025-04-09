نقابة السينمائيين تنعي زوجة المخرج محمد قنديل وتكشف موعد ومكان العزاء

نعت نقابة المهن السينمائية منذ قليل، زوجة المخرج محمد قنديل، كما كشفت عن موعد ومكان إقامة العزاء.

وفاة زوجة المخرج محمد قنديل

وجاء في نعي نقابة السينمائيين: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم.. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية زوجة الزميل المخرج محمد قنديل”.

وتابع بيان النقابة: “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.. العزاء غدًا الخميس الموافق 10 / 4 / 2025 بمسجد الخلفاء الراشدين شارع البحر الأعظم بكورنيش الجيزة بعد صلاة المغرب حتى الساعة التاسعة مساءً.. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".

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