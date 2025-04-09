المهن السينمائية تنعى المونتير محمود نجم، وتشييع الجثمان من السيدة نفيسة ظهر اليوم
نعت نقابة المهن السينمائية المونتير محمود نجم، مدير عام المونتاج بقطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025.
نعي السينمائيين للمونتير محمود نجم
وجاء فى نعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المونتير/ محمود نجم - مدير عام المونتاج بالهيئة الوطنية للإعلام، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.
و يتم تشييع جثمان المونتير محمود نجم اليوم الأربعاء الموافق 9 / 4 / 2025 بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.
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