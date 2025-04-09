لاعب ليون يهاجم حارس مانشستر يونايتد: الأسوأ في التاريخ

وصف نيمانيا ماتيتش، لاعب فريق ليون الفرنسي، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، أندريه أونانا بأنه "واحدًا من أسوأ حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد".

يأتي ذلك في رد فعل غاضب على إدعاء حارس المرمى بأن الفريق الإنجليزي "أفضل بكثير" من أولمبيك ليون.

ويتوجه فريق مانشستر يونايتد إلى ملعب جروباما لخوض مباراة الذهاب في دور الثمانية بالدوري الأوروبي غدًا الخميس.

ماتيتش يهاجم حارس مانشستر يونايتد

وقال أونانا عقب ديربي مدينة مانشستر يوم الأحد، أن التغلب على ليون، الذي يتواجد في المركز الخامس بالدوري الفرنسي "لن يكون سهلًا، ولكني أعتقد أننا أفضل منهم بكثير".

وتم إبلاغ ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد السابق وليون الحالي، بشأن هذه التصريحات عشية يوم مباراة الذهاب.

وقال ماتيتش: "كما تعلم، أنا أحترم الجميع، ولكن لكي تقول شيئًا مثل هذا يجب أن تثبت كلامك".

وأردف: "إذا كنت أحد أسوأ حراس المرمى في تاريخ مانشستر يونايتد، فأنت تحتاج لاختيار كلماتك بعناية".

وأكد: "لو قال هذا ديفيد دي خيا، أو بيتر شمايكل، أو إدوين فان دير سار، حينها كنت سأشكك في نفسي".

وأضاف: "ولكن إذا كانت أحد أسوأ الحراس، من حيث الإحصاءات، في تاريخ مانشستر يونايتد الحديث، فأنت بحاجة لأن تثبت نفسك أولًا قبل أن تقول هذا، سنرى ما سيحدث".

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