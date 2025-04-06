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رياضة

مانشستر يونايتد يفاوض حارسي مرمى من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

وجه نادي مانشستر يونايتد أنظاره صوب حارسي مرمى، من الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، تمهيدا لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ثنائي حراسة مرمى جديد على رادار مانشستر يونايتد 

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مان يونايتد يضع عينه على فريدي وودمان، حارس مرمى بريستون نورث إند، ليصبح بديلا للكاميروني أندريه أونانا.

ووقع صاحب الـ28 عاما لبريستون، في صيف 2022، وتوج لاعبا للعام في الفريق، بعد موسمه الأول معه.

ولفت وودمان الأنظار إليه، إذ حافظ على نظافة شباكه 13 مرة، هذا الموسم، رغم ارتكابه بعض الأخطاء المؤثرة، قبل تعرضه لإصابة في الكاحل أنهت موسمه.

كما وضع اليونايتد آينسلي بيرس، حارس بلاكبيرن، ضمن قائمة خياراته.

لكن ما يجعل وودمان خيارا مثاليا، هو أنه لن يكلف النادي شيئا، نظرا لانتهاء تعاقده مع بريستون في يونيو المقبل، فضلا عن سابق خبرته في البريميرليج، حيث لعب من قبل لفريق نيوكاسل يونايتد.

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