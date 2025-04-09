ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو – الألكسو – الإيسيسكو)، وممثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستماع التي عقدها المجلس التنفيذي لليونسكو، خلال دورته الـ٢٢١ بمقر المنظمة في باريس.

خالد العناني يستعرض رؤيته كمرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

وشهدت الجلسة الكلمة التي ألقاها الدكتور خالد العناني، مرشح مصر والدول العربية والمرشح الأفريقي المعتمد من المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، لمنصب مدير عام اليونسكو، بحضور السفير سانتياجو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو، وفيرا الخوري لاكويه رئيسة المجلس التنفيذي، والسفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والوفد الدائم لمصر لدى اليونسكو وأعضاء حملة الترشح للدكتور خالد العناني.

وكان الوفد المصري قد غادر القاهرة أمس الثلاثاء متوجهًا إلى باريس للمشاركة في فعاليات الدورة، التي تشهد تقديم الدكتور العناني لعرض شامل حول رؤيته لتطوير أداء المنظمة، وتعزيز فعاليتها في مجالات اختصاصها، بما يتماشى مع التحديات والمتغيرات العالمية.

وقد نال العرض التقديمي الذي قدمه الدكتور خالد العناني استحسان الحضور، لما تضمنه من رؤية طموحة ومتكاملة تعكس خبرته الواسعة، وحرصه على تعزيز دور اليونسكو كمنصة فاعلة لخدمة الشعوب من خلال التعليم والثقافة والعلوم.

ويُعَد هذا التفاعل الإيجابي مع العرض تأكيدًا على المكانة التي يحظى بها ترشيح الدكتور خالد العناني داخل أروقة المنظمة وعلى المستوى الدولي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن جمهورية مصر العربية تُشيد بالدعم الذي يلقاه ترشح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، خاصة في ظل التأييد الصادر من المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، فضلًا عن دعم القمة العربية، مشيرًا إلى أن الدكتور خالد العناني هو "المرشح الرسمي الوحيد للدول العربية" لهذا المنصب.

وأضاف أن الدكتور خالد العناني جدير بتبوّء هذا المنصب الدولي السامي، موضحًا أن هذا الترشيح يعد مثالًا للتنوع الثقافي والحضاري الذي تجسده وتُعْليه منظمة اليونسكو.

ويأتي ترشيح الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الدولي الرفيع تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة، ودعمًا دوليًا متزايدًا يعكس قوة الحضور المصري على الساحة الدولية، وحرص الدولة على الإسهام الفعّال في صياغة مستقبل العمل متعدد الأطراف من خلال المحافل الدولية.

وشهد الاجتماع أيضًا مقابلات مع المرشحين الثلاثة للمنصب، حيث كان العرض المصري أول العروض المقدمة في الجلسة.

وقد ضم الوفد المصري كلًا من الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتأهيل لسوق العمل، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور مصطفى رفعت رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بباريس.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الدكتور أيمن عاشور لقاءات مع عدد من مسؤولي اليونسكو، من بينهم ستفانيا جايانيني مساعدة المدير العام للتعليم، وبرهان شكرون مدير قسم السياسات ومنظومة التعليم مدى الحياة، لبحث سبل التعاون المشترك، وتوسيع مجالات التعاون بين مصر والمنظمة، بما في ذلك إنشاء كراسي يونسكو ومراكز من الفئة الثانية.

ومن المُقرر أن يتلقى الوزير مع ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بمجالات عمل المنظمة، بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المشاركة في المجلس التنفيذي لليونسكو، وخاصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

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