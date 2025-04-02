الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات في روسيا، يعملون على المساعدة في شراء أسلحة وسلع، بما في ذلك "حبوب أوكرانية مسروقة"، لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وذكرت الوزارة أن الخاضعين للعقوبات، ومن بينهم رجلا الأعمال الأفغانيان المقيمان في روسيا هوشانج خيرت وشقيقه سهراب خيرت أيضا.

وتابعت: ساعدوا المسؤول الحوثي الكبير سعيد الجمل في الحصول على سلع بملايين الدولارات من روسيا لشحنها إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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