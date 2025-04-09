إد شيران: لا أعتقد أن الفنانين الإنجليز مناسبين لتقديم عرض السوبر بول

أكد المغني البريطاني، إد شيران إنه لن يكون مناسبًا لتقديم عرض استراحة بين شوطي مباراة السوبر بول.

وقال إيد شيران، في لقاء إعلامي،:"سبق أن خضتُ هذا النقاش، لا أعتقد أن الفنانين الإنجليز كذلك، بعضهم يتمتعون بالجاذبية... لكنني سأذهب إلى هناك وأقول: 'ها هو الفريق أ، وها هو بيرفكت' [...] لا أستطيع أن أتخيل نفسي أفعل ذلك... بالتأكيد سأفعل ذلك مع شخص ما، فقط لتقديم عرض السوبر بول، لكنني لا أعتقد أن مجموعتي الموسيقية مناسبة لذلك..عليك أن تفعل ما يناسبك".

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

في سياق متصل، حقق مغني الراب الشهير، كندرك لمار رقمًا قياسيًّا جديدًا، في مشاهدات الـ Super Bowl، بـ 133.5 مليون مشاهدة.

وتجاوز كندريك لمار، مشاهدات مايكل جاكسون، في عرض Super Bowl، والذي سجل 133.4 مليون مشاهد في عام 1993.

كندريك لمار يحي عرض الـ Super Bowl

وأقيمت في فبراير الماضي، فعاليات مباراة الـ Super Bowl، والتي تعد أهم حدث رياضي في أمريكا.

وشهدت المباراة استعراضا غنائيا راقصا، أقيم بين شوطي المباراة، وقدمه مغني الراب كندريك لمار، والذي يعد أول مغني راب يقدم عرض Super Bowl بشكل فردي في تاريخ أمريكا.

ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملايين المشاهدين عبر التلفزيون، بحضوره لمشاهدة مباراة الـ Super Bowl، بشكل حي في أرض الملعب، والتي تعد أهم حدث رياضي أمريكي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl، في التاريخ.

السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

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