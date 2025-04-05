انطلاق مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة بأكاديمية الفنون غدا

تواصل إدارة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة بقيادة الدكتور محمود فؤاد صدقي، التجهيزات الفنية واللوجستية لحفل افتتاح الدورة الأولى غدا الأحد الموافق 6 أبريل الجاري على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون “سيد درويش”، بأكاديمية الفنون بالهرم.

تفاصيل مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

وأعلن صدقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة ثروت عكاشة عن أسماء المكرمين في حفل الافتتاح وهم الفنانون: الدكتور محمد عبد المعطي، محمد رضوان، مصطفى غريب، دنيا سامي، علي صبحي، بالإضافة إلى المهندس حازم شبل، المخرج المسرحي أحمد البنهاوي، الفنان عمرو عادل، الأستاذ ربيع سعد، الفنانة مرام عبد المقصود، الفنان كيرلس صابر.

لجنة تحكيم مهرجان الفضاءات المسرحية

وكشفت اللجنة العليا للمهرجان عن أسماء أعضاء لجان التحكيم، حيث تكونت لجنة تحكيم عروض مسرح العلبة الإيطالي من: السيناريست عبد الرحيم كمال رئيسا، وبعضوية كل من: دكتور علاء قوقة، دكتور صبحي السيد، المنتجة هبة الهواري، الفنانة كريمة منصور، المخرج أكرم فريد.

وأضاف صدقي أن لجنة تحكيم عروض الفضاءات غير التقليدية تشمل: دكتورة ياسمين عبد الحسيب رئيسا، وعضوية: دكتورة سماح السعيد، دكتور عمر المعتز بالله، دكتورة أسماء يحيى طاهر، الفنانة ميريت ميشيل، الإذاعية بسنت بكر.

جدول عروض مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

وأشار الدكتور محمود فؤاد صدقي إلى أن ترتيب جدول فعاليات المهرجان سيكون كالتالي:

يوم 7 أبريل: عرض «فريق الكابتن يحيى ناشد» على الملعب الخماسي الساعة 7.30 م، وعرض «يوميات ممثل مهزوم» على الساحة الخلفية بمعهد فنون مسرحية الساعة 9 م، عرض «الجريمة والعقاب» على مسرح نهاد صليحة الساعة 10 م.

يوم 8 أبريل: الأمسية الفكرية الأولى يديرها الدكتور هاني كمال في قاعة ثروت عكاشة الساعة 6 م، عرض «حكاية من الذاكرة» على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية الساعة 8 م، عرض «الضيف» في قاعة سعد اردش الساعة 10 م.

يوم 9 أبريل: عرض «احفاد دافنشي» على مسرح مدرسة الفنون الساعة 6م، عرض «البؤساء» على مسرح نهاد صليحة الساعة 8 م، عرض «مسافر ليل» على ساحة المدرسة الثقافية الساعة 10 م.

يوم 10 أبريل: عرض «الطاحونة الحمراء» على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية الساعة 6 م، عرض «الطائر الأزرق» في قاعة سعد اردش الساعة 8 م.

يوم 11 أبريل: الأمسية الثقافية الثانية يديرها الأستاذ جرجس شكري في قاعة ثروت عكاشة الساعة 6 م، عرض «3 مقاعد في القطار الأخير» على مسرح مدرسة الفنون الساعة 8 م، عرض «ليالينا» على مسرح نهاد صليحة الساعة 10 م.

يوم 12 أبريل: عرض «مع الشغل والجواز» على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية الساعة 6 م، عرض «مباراة القمة» في قاعة سعد اردش الساعة 8 م، عرض «دمى من ورق» على مسرح سيد درويش الساعة 10م.

يوم 13 أبريل: الأمسية الفكرية الثالثة ستكون في قاعة ثروت عكاشة الساعة 6م، عرض «الشك» على مسرح نهاد صليحة الساعة 7 م، عرض «المفتاح» على مسرح مدرسة الفنون الساعة 9 م، عرض «جدول الضرب» على المسرح الروماني الساعة 10 م.

يوم 14 أبريل: عرض «حتى لا يطير الدخان» على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية الساعة 6 م، عرض «حلم ليلى» في قاعة سعد اردش الساعة 8 م، عرض «الزائر» على مسرح نهاد صليحة الساعة 10 م.

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