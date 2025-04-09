الأربعاء 09 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

"نجوم الساحل" يحقق 222 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس

فيلم نجوم الساحل،
فيلم نجوم الساحل، فيتو

يعرض في الوقت الحالي فيلم نجوم الساحل بدور العرض السينمائي ضمن منافسة أفلام موسم عيد الفطر لعام 2025.

إيرادات فيلم نجوم الساحل 

وحقق فيلم نجوم الساحل إيرادات بنحو 222 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الثلاثاء.

قصة فيلم نجوم الساحل 

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

أبطال فيلم نجوم الساحل 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

 

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