الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

نجوم الساحل يحتل المرتبة الثالثة بين إيرادات ليلة أمس

نجوم الساحل
نجوم الساحل

 حقق فيلم "نجوم الساحل" بطولة الفنان أحمد داش والفنانة مايان السيد، أمس الإثنين، إيرادات جيدة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، حيث جاء في المركز الثالث بعد كل من فيلم "سيكو سيكو"، و"الصفا الثانوية بنات". 

 

إيرادات فيلم نجوم الساحل 

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم "نجوم الساحل" أمس الإثنين في دور العرض المصري 257,573 جنيهًا.

 

قصة فيلم نجوم الساحل 

 ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

 

أبطال فيلم نجوم الساحل 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

 

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