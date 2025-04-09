بعد وفاة مدير إدارة الباجور، برلمانى يطالب بإقالة وزير التربية والتعليم

تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن واقعة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بالمنوفية إثر أزمة صحية مفاجئة عقب زيارة الوزير.

التعدي اللفظي على الراحل مدير إدارة الباجور التعليمية

واتهم النائب في البيان العاجل، وزير التربية والتعليم، بالتعدي اللفظي على الراحل مدير إدارة الباجور التعليمية خلال الزيارة الميدانية لأحد المدارس.

البيان الرسمي لوزارة التربية والتعليم



ونفى عضو مجلس النواب، صحة ما جاء في البيان الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بشأن وجود نية لتكريم الراحل.

وأكد النائب، أن وزير التربية والتعليم أصبح فاقد الشرعية الأخلاقية والمهنية، مطالبا بضرورة إقالة وزير التربية والتعليم.

فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات حادث وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية.

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