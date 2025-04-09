الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد وفاة مدير إدارة الباجور، برلمانى يطالب بإقالة وزير التربية والتعليم

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تقدم النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن واقعة وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بالمنوفية إثر أزمة صحية مفاجئة عقب زيارة الوزير.

التعدي اللفظي على الراحل مدير إدارة الباجور التعليمية

 

واتهم النائب في البيان العاجل، وزير التربية والتعليم، بالتعدي اللفظي على الراحل مدير إدارة الباجور التعليمية خلال الزيارة الميدانية لأحد المدارس.

البيان الرسمي لوزارة التربية والتعليم


ونفى عضو مجلس النواب، صحة ما جاء في البيان الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بشأن وجود نية لتكريم الراحل.

 

وأكد النائب، أن وزير التربية والتعليم أصبح فاقد الشرعية الأخلاقية والمهنية، مطالبا بضرورة إقالة وزير التربية والتعليم.

فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات حادث وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الباجور التعليمية إقالة وزير التربية والتعليم أزمة صحية مفاجئة الدكتور حنفي جبالي التربية والتعليم مدير إدارة الباجور التعليمية وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

مواد متعلقة

وكيل تعليم المنوفية يكشف تفاصيل واقعة لوم مساعد الوزير لمدير إدارة الباجور

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

الكاتب رفعت فياض يكشف الحقيقة الكاملة لواقعة وزير التعليم ومدير إدارة الباجور: الراحل مريض بالقلب.. والوفاة ليست لها علاقة بزيارة الوزير للمدارس.. ويهاجم اللاهثين وراء الترند

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

جماهير الزمالك تجهز مفاجأة لـ زيزو في مباراة سيتيليتبوش

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

مدبولي: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة اليومين الماضيين

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن الزبير أول مولود في الهجرة)

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية