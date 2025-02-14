أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب في سيد درويش

تواصل وزارة الثقافة إحتفالاتها بعيد الحب حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك فى الثامنة مساء السبت ١٥ فبراير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء

ويأتي ذلك بمشاركة الفنانين آلاء أيوب، يمنى حسن، ولاء طلبة، ياسر سعيد، وائل أبو الفتوح، مصطفى سعد، محمد الخولى وعازف القانون على الخبيرى.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الطربية الرومانسية التى تعاون خلالها كبار الملحنين والشعراء والمطربين وباتت علامات خالدة فى تاريخ الغناء العربى.

دار الأوبرا المصرية

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من الإحتفالات التى تضم مختلف الأشكال الإبداعية العربية والغربية على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

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