رئيس الوزراء: نستعد للتعامل مع جميع السيناريوهات لمواجهة الحرب الاقتصادية العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وتعمل على استيعاب كل السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الحرب الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا، والتي تُلقي بظلالها على اقتصادات الدول كافة، ومنها مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن الدولة المصرية تدرك حجم التحديات الراهنة، وتبذل جهودًا كبيرة لتقليل آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ إجراءات مرنة وسريعة تستهدف دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تضع عدة بدائل وخطط طوارئ في اعتبارها، وتنسق مع مختلف الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا لمتابعة التحولات في الأسواق العالمية، وسلاسل الإمداد، وتذبذب أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، مشددًا على أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تراعي البُعد الاجتماعي، وتسعى لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار.

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