تحقيقات قانونية تكشف مخالفات مالية وإدارية في مشروع "جمعيتي" ومنطقة مبيعات قنا

تجري الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تحقيقات قانونية عن وجود مخالفات إدارية ومالية ارتكبها عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بمنطقة مبيعات قنا، ومشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة التابعين للإدارة العامة بالقاهرة.

وبحسب ملف التحقيق رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ (مالي قنا)، والمقيد تحت رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بالإدارة العامة، فإن المخالفات تتضمن السماح بتشغيل 12 منفذًا تابعًا لمشروع "جمعيتي" لصالح أفراد لا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع الشركة، وتم تمكينهم من صرف السلع التموينية المدعومة دون وجه حق، بما يشكل تسهيلًا للاستيلاء على المال العام.

وتضمنت لائحة الاتهام مسؤولين شغلوا مناصب رفيعة خلال الفترات الزمنية الممتدة من عام 2016 وحتى 2024، وعدد من المسؤولين السابقين بالإدارة العامة لمشروعات "جمعيتي" والسيارات المتنقلة.

وأكدت التحقيقات أن بعض هؤلاء المسؤولين قاموا بمخاطبة مديرية التموين بقنا وشركة "سمارت" للكروت الذكية لتفعيل ماكينات صرف لصالح الأشخاص المخالفين، في تجاوز للوائح المنظمة لمشروع "جمعيتي" وقرارات وزارة التموين.

ومن بين الأسماء التي تم تمكينها من صرف السلع دون وجه حق: طارق محمد عبد القادر، دانيا أحمد مختار عثمان، زينات أبو الفضل أحمد، أحمد فكري عبد القادر، أحمد يوسف عثمان، عمر كامل سعيد أبو الري، محمد حسن علي محمود، أحمد حسين علي محمد، محمد عبد العزيز إبراهيم، كرم حيدر نصر الدين الصافي، ولاء حميد أحمد توفيق، ومنى عبد العاطي جاد السمان.

وقد ترتب على تلك الأفعال تسهيل استيلاء على السلع التموينية المدعومة من الدولة، المخصصة لمواطني محافظة قنا، على مدى سنوات، منذ مارس 2016 وحتى تاريخه.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه التجاوزات، في ظل ما تمثله من تهديد للمال العام وحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.

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