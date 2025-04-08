بعد اتهامه بقيادة مجلس عسكري، أردوغان يقاضي زعيم حزب المعارضة الرئيسي

أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بتهمة الإهانة بعدما صرّح الأخير بأن الرئيس يقود "مجلسًا عسكريًّا"، وفق ما أفاد به محامي أردوغان، بحسب فرانس برس.

وقال المحامي حسين ايدين على منصة إكس "قدّمت شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة بتهمة إهانة الرئيس ضد أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري".

وتشهد الساحة السياسية في تركيا لحظة محورية مع إعلان زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، تحديه للرئيس رجب طيب أردوغان بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأثار ذلك موجة من الجدل، وسط تباين في التقديرات حول واقعية الخطوة وجدواها في ظل ميزان القوى القائم حاليًّا.

ويعتبر البعض أن توقيت الدعوة يأتي في صالح المعارضة، خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وتزايد السخط الشعبي من سياسات الحزب الحاكم، بينما يرى آخرون أن النظام الدستوري الذي تم تعديله عام 2017 يمنح أردوغان أدوات قوية للبقاء، حتى مع تصاعد الأصوات المعارضة.

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