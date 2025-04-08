محافظ شمال سيناء: غرفة أزمة مركزية تدير خطة دعم غزة

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتكوّن من ثلاثة محاور رئيسية، أولها تبادل الأسرى، وهو ما يندرج ضمن اختصاص الجهات الأمنية، ثم الشق التنفيذي الذي يتعلق بالمحافظة، ويشمل دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين الفلسطينيين، إضافة إلى الترتيبات اللوجستية المرتبطة بذلك.

مفاوضات غزة

وأوضح خالد مجاور، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المرحلة الأولى من الخطة قد تم تنفيذها بالكامل، فيما توقفت حاليًا جميع الإجراءات المتعلقة بالمرحلتين التاليتين، مشيرًا إلى أن التفاوض ما يزال جاريًا بشأنهما.

خطة دعم غزة

وقال خالد مجاور: "أود التأكيد أن هذه الخطة لا تضعها المحافظة بشكل منفرد، بل نحن جهة تنفيذية نعمل في إطار منظومة دولة شاملة، حيث توجد غرفة أزمة مركزية على مستوى الدولة، تضم ممثلين عن جميع الوزارات والقطاعات والجهات الأمنية، وتتابع تفاصيل الأزمة بدقة، ليس فقط على المستوى الإنساني، بل أيضًا على المستويات السياسية والإعلامية".

تنفيذ خطط دعم غزة من خلال ميناء العريش

وأضاف: "عندما تأتينا التعليمات والخطط من الدولة، نقوم بتنفيذها سواء من خلال ميناء العريش البحري أو مطار العريش الدولي أو عبر المنافذ البرية، لكن في الوقت الراهن، كل المسارات متوقفة تمامًا، سواء ما يتعلق بملف الأسرى أو دخول المساعدات الإنسانية أو استقبال المصابين، نتيجة استمرار الأعمال القتالية".

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