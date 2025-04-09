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رياضة

رئيس بعثة الأهلي يوجه الشكر لمسئولي السفارة المصرية في موريتانيا

طارق قنديل،فيتو
طارق قنديل،فيتو

الاهلي، حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، على توجيه الشكر لمسئولي السفارة المصرية في موريتانيا على الجهد المبذول وكرم الضيافة وحرص مسئوليها على مرافقة بعثة الأهلي منذ اليوم الأول لوصولها، وسعيهم المستمر لتلبية كافة احتياجاتها.
 

وقال قنديل: إن هذا ليس بغريب على الدبلوماسية المصرية التي تساند جميع بعثات الأهلي في مختلف الدول، وتسخر كافة إمكاناتها لتوفير الأجواء التي تحقق النجاحات.

 

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، حصول اللاعبين على راحة  يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر الجمعة استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل بالدوري.

وتصل بعثة الأهلي للقاهرة مساء اليوم قادمة من موريتانيا، ليتم إلغاء تدريب اليوم بعد أن فضل كولر المبيت وعدم السفر عقب مباراة الهلال السوداني التي أقيمت أمس بدوري أبطال أفريقيا.

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

 

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

 

 

 

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