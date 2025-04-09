الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد اختتام اجتماع عملية الخرطوم، اعتماد «خطة عمل القاهرة» وثيقة استراتيجية (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

اختتم الاجتماع الوزارى الثانى "لعملية الخرطوم" باعتماد "إعلان القاهرة الوزاري" الذي يبرز أهم إنجازات العملية منذ إطلاقها، واعتماد أيضا "خطة عمل القاهرة" التي تعد بمثابة وثيقة استراتيجية تتضمن الإطار العام لتحرك الرئاسات التالية لعملية الخرطوم, وذلك لأول مرة منذ اطلاق العملية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، سلم الوزير عبد العاطي في نهاية الاجتماع رئاسة "عملية الخرطوم" إلي فرانسوا-نويل بوفو"، وزير الدولة للشؤون الداخلية في فرنسا، والذي ستتولى بلاده رئاسة العملية خلال الفترة المقبلة وفقًا لقاعدة التناوب، وأعرب عن دعم الجانب المصري للرئاسة الفرنسية،  والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرانسوا-نويل بوفو الاجتماع الوزارى الثانى عملية الخرطوم وثيقة استراتيجية إعلان القاهرة الوزاري

مواد متعلقة

وزير الخارجية يعلن اعتماد إعلان القاهرة بشأن الاجتماع الوزاري الثاني لــ عملية الخرطوم

على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم، عبدالعاطي يبحث مع كاتيا كويل الاستثمارات الألمانية فى مصر

وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم لمكافحة تهريب المهاجرين

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

جماهير الزمالك تجهز مفاجأة لـ زيزو في مباراة سيتيليتبوش

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

مدبولي: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة اليومين الماضيين

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

مدبولي يعلق على تحرك سعر الدولار ويكشف سيناريو وقف الاستيراد

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن الزبير أول مولود في الهجرة)

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية