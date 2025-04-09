بعد اختتام اجتماع عملية الخرطوم، اعتماد «خطة عمل القاهرة» وثيقة استراتيجية (صور)

اختتم الاجتماع الوزارى الثانى "لعملية الخرطوم" باعتماد "إعلان القاهرة الوزاري" الذي يبرز أهم إنجازات العملية منذ إطلاقها، واعتماد أيضا "خطة عمل القاهرة" التي تعد بمثابة وثيقة استراتيجية تتضمن الإطار العام لتحرك الرئاسات التالية لعملية الخرطوم, وذلك لأول مرة منذ اطلاق العملية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، سلم الوزير عبد العاطي في نهاية الاجتماع رئاسة "عملية الخرطوم" إلي فرانسوا-نويل بوفو"، وزير الدولة للشؤون الداخلية في فرنسا، والذي ستتولى بلاده رئاسة العملية خلال الفترة المقبلة وفقًا لقاعدة التناوب، وأعرب عن دعم الجانب المصري للرئاسة الفرنسية، والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية.

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