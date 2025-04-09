الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

استدعاء مكتشف حادث العثور على جثة مقاول بالفريزر في التجمع

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

استدعت  نيابة القاهرة الجديدة، نجل المجني عليه مكتشف واقعة قيام عاطلين بقتل “والده” صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته ووضعها بالديب فريزر بمنطقة التجمع الأول، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما شخصين مقيمين بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، لاكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته، قام على أثرها بالاستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجنى عليه والتعدى عليه مما أودى بحياته.

 

وتمكن رجال الشرطة، من ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة؛ وذلك  فى أقل من 24 ساعة من ارتكاب الجريمة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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