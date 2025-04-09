لطلاب الشهادة الإعدادية، الجيزة تنشر نموذجا استرشاديا لامتحان العلوم بنظام البوكليت

أعلنت محافظة الجيزة عن نشر نموذج استرشادى لامتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على الاستعداد الأمثل للامتحانات وتدريبهم على شكل وطريقة الإجابة في هذا النظام الجديد.

ما هو نظام البوكليت؟

نظام البوكليت هو نظام جديد في الامتحانات يعتمد على دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، حيث يتم وضع الأسئلة مع تخصيص مساحة للإجابة أسفل كل سؤال مباشرة.

ويهدف هذا النظام إلى الحد من حالات الغش، تسهيل تنظيم الوقت أثناء الامتحان، تحسين دقة عملية التصحيح، تدريب الطلاب على التركيز وتنظيم الأفكار.

أهمية النموذج الاسترشادي

ويعد النموذج الاسترشادي الذي نشرته محافظة الجيزة أداة قيمة للطلاب، حيث يمكنهم من خلاله التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة في امتحان العلوم بنظام البوكليت، التدرب على طريقة الإجابة في المساحات المخصصة لكل سؤال، تحديد نقاط القوة والضعف لديهم في المادة، تحسين مهاراتهم في إدارة الوقت أثناء الامتحان.

وأكدت محافظة الجيزة أهمية استفادة الطلاب من النموذج الاسترشادي، وحثتهم على التركيز الجيد أثناء قراءة الأسئلة والإجابة عليها، ترتيب الأفكار وتنظيم الإجابات بشكل واضح ومنظم، التدرب على حل الأسئلة في الوقت المحدد للامتحان.

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