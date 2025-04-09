الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لطلاب الشهادة الإعدادية، الجيزة تنشر نموذجا استرشاديا لامتحان العلوم بنظام البوكليت

الشهادة الإعدادية،فيتو
الشهادة الإعدادية،فيتو
ads

أعلنت محافظة الجيزة عن نشر نموذج استرشادى لامتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على الاستعداد الأمثل للامتحانات وتدريبهم على شكل وطريقة الإجابة في هذا النظام الجديد.

ما هو نظام البوكليت؟

نظام البوكليت هو نظام جديد في الامتحانات يعتمد على دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة، حيث يتم وضع الأسئلة مع تخصيص مساحة للإجابة أسفل كل سؤال مباشرة.

 ويهدف هذا النظام إلى الحد من حالات الغش، تسهيل تنظيم الوقت أثناء الامتحان، تحسين دقة عملية التصحيح، تدريب الطلاب على التركيز وتنظيم الأفكار.

أهمية النموذج الاسترشادي

ويعد النموذج الاسترشادي الذي نشرته محافظة الجيزة أداة قيمة للطلاب، حيث يمكنهم من خلاله التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة في امتحان العلوم بنظام البوكليت، التدرب على طريقة الإجابة في المساحات المخصصة لكل سؤال، تحديد نقاط القوة والضعف لديهم في المادة، تحسين مهاراتهم في إدارة الوقت أثناء الامتحان.
وأكدت محافظة الجيزة أهمية استفادة الطلاب من النموذج الاسترشادي، وحثتهم على التركيز الجيد أثناء قراءة الأسئلة والإجابة عليها، ترتيب الأفكار وتنظيم الإجابات بشكل واضح ومنظم، التدرب على حل الأسئلة في الوقت المحدد للامتحان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية امتحان العلوم نظام البوكليت محافظة الجيزة نموذج استرشادي الاستعداد للامتحانات وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

الجيزة تستعد لموسم حصاد القمح بتقديم كافة التيسيرات للمزارعين

مصر والسويد تبحثان تعزيز التعاون في التحول الأخضر ومواجهة تغير المناخ

الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية للرمد في أطفيح

ضبط 950 كجم دقيق مدعم و235 بطاقة تموينية مخالفة بالبدرشين

ضبط 244 بطاقة تموينية و3 مخابز تنتج أرغفة ناقصة الوزن وغير مطابقة للمواصفات بالجيزة

البيئة تتابع الأعمال الإنشائية لمدينة معالجة المخلفات بالعاشر من رمضان

إعلان نتائج انتخاب أمناء اللجان الفرعية للجنة الوطنية للشباب والمناخ

وزيرة البيئة تفتتح جلسة تشاورية لوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري في مصر

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يتخذ أولى خطوات تقديم زيزو للجماهير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية