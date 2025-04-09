الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

حجز سيدة تدير كيان تعليمي بدون ترخيص بالمعادي بتهمة النصب

حبس متهمة
حبس متهمة

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز المديرة المسئولة عن كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات؛ بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات، وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل"على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

تمكن رجال الشرطة من الكيان والمديرة المسئولة وعُثر بداخل الكيان على 103 شهادات وهمية منسوبة للكيان – استمارات تسجيل.

وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وارتكابها المخالفات بالمشاركة مع مالكة الكيان بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات إدارة كيان تعليمي الملكية الفكريه النصب والاحتيال على المواطنين النيابة العامة بدائرة قسم شرطة المعادي قسم شرطة المعادي

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