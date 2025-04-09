الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 7 سنوات لطبيبين بيطريين بتهمة تلقي رشوة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مديرة بالطب البطرى وطبيب بيطري بالسجن 7 سنوات ومعاقبة مالك أسماك شهير وآخر بالسجن 3 سنوات، بتهمة تلقي رشوة مالية للتغاضى عن تحرير محاضر بوجود مأكولات بحرية فاسدة. 

البداية عندما نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط مديرة بالطب البيطري وطبيب بيطري بعد معلومات تفيد بتلقيهم رشوة مالية لعدم تحرير محاضر مخالفات داخل مطاعم شهيرة مقابل مبالغ مالية من أصحابها.

وكشفت التحريات أن المطاعم بها أسماك ومواد غذائية فاسدة ولم يتم إعدامها على الرغم من فسادها، وعرض أصحاب المطاعم رشوة على مديرة الطب البيطري والطبيب البيطرى للتغاضي عن تلك المخالفات.

 

وتم الحصول على إذن من النيابة العامة لإجراء التسجيلات، حيث تم ضبط المتهمين بمنطقة الزيتون، تحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة الاموال العامة التحقيق 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة هيئة الرقابة الإدارية رشوة مالية النيابة العامة

مواد متعلقة

قرار جديد من الجنايات بشأن رشوة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة

ضربات وجهتها الأجهزة الرقابية للمرتشين بالهيئات الحكومية.. حكم رادع ضد المتهمين في قضية رشوة مياه الدلتا.. وسقوط 5 متهمين بالإدارة المركزية لحماية نهر النيل.. والمناقصات كلمة السر

إحالة مسئولين بمركز البحوث الزراعية وآخر للجنايات في قضية رشوة

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يتخذ أولى خطوات تقديم زيزو للجماهير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية