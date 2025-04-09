السجن 7 سنوات لطبيبين بيطريين بتهمة تلقي رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مديرة بالطب البطرى وطبيب بيطري بالسجن 7 سنوات ومعاقبة مالك أسماك شهير وآخر بالسجن 3 سنوات، بتهمة تلقي رشوة مالية للتغاضى عن تحرير محاضر بوجود مأكولات بحرية فاسدة.

البداية عندما نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط مديرة بالطب البيطري وطبيب بيطري بعد معلومات تفيد بتلقيهم رشوة مالية لعدم تحرير محاضر مخالفات داخل مطاعم شهيرة مقابل مبالغ مالية من أصحابها.

وكشفت التحريات أن المطاعم بها أسماك ومواد غذائية فاسدة ولم يتم إعدامها على الرغم من فسادها، وعرض أصحاب المطاعم رشوة على مديرة الطب البيطري والطبيب البيطرى للتغاضي عن تلك المخالفات.

وتم الحصول على إذن من النيابة العامة لإجراء التسجيلات، حيث تم ضبط المتهمين بمنطقة الزيتون، تحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة الاموال العامة التحقيق

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