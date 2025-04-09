الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

حبس قائد سيارة بتهمة طمس لوحاتها المعدنية بالقاهرة

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس قائد سيارة لطمسه اللوحات المعدنية الخلفية لسيارته، 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك علي خلفية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يبرز الواقعة.

كانت رصدت أجهزة الأمن، منشورا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعليق مدعوم بصورة لسيارة ملاكى، تضمن قيام قائدها بثني اللوحة المعدنية الخلفية، حال سيره بأحد الطرق السريعة بالقاهرة.
 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من تحديد السيارة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهما.

 

تعرف على عقوبة طمس اللوحات المعدنية 

وتضمنت تعديلات قانون المرور تغليظ بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973، الصادرة بحق المخالفات المرورية،   لكل من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية أو طمس بعض أرقامها، حيث تقع عليه عقوبة تتراوح قدرها ما بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل إلى 6 أشهر وهذه المخالفة لا يمكن التصالح فيها.

ووجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار  بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

 

 

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