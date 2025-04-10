بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق المصري خلال مارس

السيارات الكهربائية، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في مصر المرخصة زيرو خلال الفترة من 21 يوليو 2021 الي مارس 2025.

ووفق ما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري، أن إجمالي أعداد السيارات الكهربائية المرخصة 13.359 ألف سيارة منهم 664 سيارة خلال مارس الماضي في مصر بصورة اجمالية يتضمنون 595 سيارة ملاكي وأخرى من فئات مثل النقل والأتوبيس.



إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في مصر خلال مارس.



وأوضحت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية في مارس الماضي بمصر كالتالي:



1- مرسيدس 98 سيارة كهربائية.

2- بي واي دي 98 سيارة كهربائية.

3- فولكس فاجن 85 سيارة كهربائية.

4- شيفروليه 50 سيارة كهربائية.

5- إكسبنج 41 سيارة كهربائية.

6- زيكر 31 سيارة كهربائية.

7- BMW بعدد 29 سيارة كهربائية.

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