بعد واقعة الجمال، طلب إحاطة بشأن مشكلات تطوير منطقة الأهرامات

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن إزالة بعض العراقيل في منطقة الأهرامات الأثرية لتحقيق أهداف التطوير الأخيرة التي طرأت على هذه المنطقة.

تطوير منطقة الأهرامات في الجيزة

وقالت النائبة: الدولة المصرية أولت أهتمامًا كبيرًا لمنطقة لتطوير أهرامات الجيزة الذي يعد واحدا من أضخم وأعرق الآثار بالعالم، وكانت بداية التطبيق بالأمس، إلا أنه ظهرت العديد من الشكاوى من المرشدين السياحيين العاملين بالمنطقة وبعض الزوار لهذا المكان.

نقل السائحين أبرز المشكلات في منطقة الأهرامات

وقالت النائبة: وكان أبرزها فكره نقل السائح من الأتوبيس السياحي الخاص به إلى آخر داخل الرحلة، الأمر الذي أربك السياح وأثر سلبًا على عمل المرشدين.

قلة أعداد نقل الأتوبيسات داخل الأهرامات

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بخلاف قلة أعداد الأتوبيسات الذي بدوره أدى إلى التزاحم بدون وجود تنسيق يليق بالمكان، فهناك أكثر من رحلة وأكثر من وفد داخل الاتوبيس الواحد بأكثر من مرشد أثر سلبًا على جودة الرحلة.

مشكلة الجمالة والباعة الجائلين في الأهرامات

ولفتت النائبة إلى مشكلة وجود الجمالة والبائعين الجائلين بالمكان، وما صدر منهم من أفعال لا تلائم هذا الأثر ولا ترتقي لتمثيل مصر.

وطالبت عضو مجلس النواب، بعمل تراخيص مزاولة مهنة لضمان وجود من يصلح لتمثيل مصر داخل هذا المكان.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر واقعة مؤسفة حدثت اليوم خلال الافتتاح التجريبي لـ مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة.

وأظهرت المقاطع المتداولة قيام العديد من الخيالة والهجانة بقطع الطريق أمام حركة الزائرين والسياح والحافلات السياحية، في غياب تام لأفراد الأمن، في مشهد غير حضاري يعكس حالة من الفوضى غير المتوقعة، قبل أن يظهر عدد من أفراد الأمن في محاولة للسيطرة على الموقف.

وتجمهر أفراد الخيالة والهجانة مرددين عبارات تعكس عدم قبولهم التطوير، ويأتي ذلك على الرغم من الاستعدادات المكثفة من جانب الحكومة والجهات المعنية التي سبقت الافتتاح ليخرج في أبهى صورة.

وافتتح أمس تجريبيًا مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة ليرى النور لأول مرة، مانحًا الزائرين تجربة سياحية غير مسبوقة تبدأ من البوابة الجديدة على طريق الفيوم، وتمتد عبر محطات مبهرة تشمل البانوراما، وأبوالهول، وغيرها بما تشمله من أمور لوجستية وخدمية وترفيهية متكاملة.

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