الأهلي يتخذ أولى خطوات تقديم زيزو للجماهير

بدأت إحدى الشركات الراعية تتحرك في الحصول على حقوق إذاعة فيديو تقديم أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، تمهيدا لإعلان انتقاله النادي الاهلي.

وكشف مصدر أن هناك عددا من الشركات ترغب في الحصول على حقوق إذاعة فيديو تقديم زيزو للأهلي في منصات النادي الرسمية

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة الفريق قام بتخصيص رقم 25 لأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا.

ومن المقرر أن تصل تي شيرتات الأهلي في كأس العالم للأندية نهاية هذا الشهر وتم تخصيص رقم 25 لزيزو ورقم 11 لأحمد عبد القادر فور انتهاء إعارته من قطر القطري.

كأس العالم للأندية 2025

وتقام منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، الصيف المقبل، بنظام موسع، يتضمن مشاركة 32 فريقًا من بينها الأهلي الذي أوقعته قرعة فيفا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب أندية إنتر ميامي وبالميراس.

ويظهر الأهلي في افتتاحية كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، في الـ15 من يونيو، على أن يواجه بالميراس في الـ19 من الشهر نفسه، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات في الرابع والعشرين منه.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماع طارئ لبحث أزمة ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو بعد الحديث عن توقيع اللاعب إلى النادي الأهلي.

وسيطرت حالة من الغضب والغليان داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تصريحات اللاعب الأخيرة ووالده بشأن ملف تجديد اللاعب عقده مع الزمالك.

وبحسب مصدر في الزمالك فإن هناك اتجاها داخل مجلس الإدارة لاستدعاء اللاعب والتحقيق معه.

والد زيزو يهاجم مسؤولي الزمالك

هاجم مصطفى زيزو والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، قائلًا: “مجلس غير قادر على تحمل المسؤولية، هدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات وأطالبهم بالخروج لمواجهتي وأنا قادر على كشف أمور ستجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج والذهاب مرة أخرى إلى النادي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.