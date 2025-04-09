مصر والسويد تبحثان تعزيز التعاون في التحول الأخضر ومواجهة تغير المناخ

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع داج يولين دانفيلت، سفير السويد بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التحول الأخضر ومواجهة تحديات تغير المناخ.



تعاون مثمر وتطلعات مستقبلية

وأشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد بين مصر والسويد في مجالات البيئة والمناخ، مؤكدة على تطلع مصر لتعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الوطني ودعم الجهود الدولية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التزام مصر بتحقيق التحول الأخضر، والذي تم وضعه كأولوية في برنامج الحكومة الجديدة، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.



دور مصر في العمل متعدد الأطراف



وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تواصل دورها الريادي في العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى استضافتها لمؤتمرات دولية هامة مثل مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ومؤتمر المناخ COP27.



وشددت وزيرة البيئة على أهمية التكنولوجيا كأداة رئيسية لحل التحديات البيئية، مؤكدة على ضرورة توفيرها للدول النامية بأسعار مناسبة. كما أكدت على دور القطاع الخاص والاستثمار في تحقيق حلول بيئية مستدامة.



مجالات التعاون المقترحة



وناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون في مجالات إدارة المخلفات، والاستثمار في مشروعات المناخ، وتقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية.



ومن جانبه، أشاد السفير السويدي بجهود مصر في ملف البيئة، مؤكدًا على التزام بلاده بدعم مصر في مسارها نحو التحول الأخضر.



التعاون في مؤتمر المناخ COP30



وتناول الجانبان آليات التعاون في دعم إنجاح مؤتمر المناخ القادم في البرازيل COP30، مؤكدين على أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وتوفير التمويل اللازم للدول النامية.

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