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البيئة تتابع الأعمال الإنشائية لمدينة معالجة المخلفات بالعاشر من رمضان

البيئة تتابع الأعمال
البيئة تتابع الأعمال الإنشائية لمدينة معالجة المخلفات

 تفقد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، موقع مشروع شركة إيكوم، المسئولة عن معالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن المنطقة الشرقية والشمالية لمحافظة القاهرة.
 

وخلال الزيارة، تفقد عبد الله سير الأعمال الإنشائية لمرافق المعالجة والتخلص الآمن، حيث يتم العمل بالتوازي في كافة مرافق المشروع. 

وأوضح أن الشركة ستقوم بمعالجة 4000 طن/يوم من المخلفات، قابلة للزيادة في الأعوام القادمة، وذلك على مساحة 110 أفدنة، تشمل 50 فدانًا لإنشاء منشآت معالجة المخلفات لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي، و60 فدانًا لإنشاء مدفن صحي آمن.
 

كما يشمل المشروع مبنى إداري، ومبنى سكني للمهندسين والعمال، ومسجد، وورش صيانة، ومحطة وقود، ومنظومة للحماية المدنية، وستة هناجر لخطوط الإنتاج والمعالجة، وميزانين بسكول. وأكد عبد الله أن العمل يسير بشكل جيد وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ.
 

وأشار عبد الله إلى أن المشروع يهدف إلى التغلب على مشكلة انتشار المقالب العشوائية بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان، والتي تتسبب في تلوث التربة والهواء. كما يتضمن المشروع تخصيص مساحة 76 فدانًا لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة، ودراسة إضافة أجهزة لفرم وتعقيم ومعالجة المخلفات الطبية.
 

المدينة المتكاملة للمخلفات

جدير بالذكر أن المدينة المتكاملة للمخلفات تقام على مساحة 1227.84 فدان، وتستقبل كافة أنواع المخلفات لمعالجتها، مع مراعاة كمية المخلفات المستقبلية المتولدة عن محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة قطاع شرق النيل.

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