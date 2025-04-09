افتتحت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، فعاليات المؤتمر السنوي للكلية تحت عنوان: “الهوية والتماسك المجتمعي: معًا نصنع المستقبل”.

افتتاح المؤتمر السنوي لكلية البنات جامعة عين شمس “الهوية والتماسك المجتمعي: معًا نصنع المستقبل”

بحضور الدكتورة أسماء زعزع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر، والدكتورة حنان الشاعر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة هبة بركات، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 30 أبريل الجاري 2025، بمشاركة واسعة من وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

وقد استهلت الجلسة الافتتاحية بعرض تفصيلي قدمه الوكلاء حول إنجازات قطاعاتهم المختلفة، بما يشمل الإدارات والوحدات التابعة، وفعاليات القطاع خلال العام. كما تم عرض أنشطة رعاية الشباب بالكلية، أعقبها حفل تكريم خاص بعيد الأم.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف، خلال كلمتها، أن المؤتمر السنوي لهذا العام يهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ الهوية الوطنية المشتركة، وتشجيع الحوار والتفاهم، إلى جانب دعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وتعزيز الشعور بالانتماء بين فئات المجتمع كافة.

وأضافت أن المؤتمر يغطى قطاعات الكلية الثلاثة: قطاع شئون التعليم والطلاب، من خلال تنظيم ورش العمل والفعاليات الطلابية المتنوعة.

وقطاع الدراسات العليا والبحوث، عبر مؤتمرات ومشاركات الأقسام العلمية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال الندوات والجلسات العلمية والورش المتخصصة.

وأشادت بثراء البرنامج وتنوعه، بما يعكس تنوع الكلية بين التخصصات العلمية والتربوية والأدبية، ويخدم أهداف المؤتمر بشكل شامل ومتكامل.

وفي ختام كلمتها، توجهت بالشكر والتقدير لكل الحضور، وللفريق المتكامل داخل الكلية وخارجها، ممن ساهموا في تنظيم المؤتمر وإنجاحه.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بـعرض مسرحي متميز بعنوان “Robinson Crusoe”، من تقديم قسم اللغة الإنجليزية، كما أُقيم على هامش المؤتمر معرض لوحدة النشر العلمي.

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