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رياضة

بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا.. الأهلي يستعد للعودة للقاهرة (فيديو)

حافلة الاهلي، فيتو
حافلة الاهلي، فيتو

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى رحلة العودة إلى القاهرة، حيث تجمع لاعبو الأهلي، منذ قليل، في مطار موريتانيا، تمهيدا للتحرك إلى المطار.


وفضل الجهاز الفني عودة اللاعبين إلى فندق الإقامة عقب مباراة الأهلي والهلال السوداني، للمبيت به، تجنبا للإجهاد في ظل طول الرحلة من موريتانيا للقاهرة، التي تستمر قرابة الـ8 ساعات.

ومن المقرر أن  تصل البعثة في الثامنة مساء اليوم.

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

 

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