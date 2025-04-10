الخميس 10 أبريل 2025
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اقتصاد

أسعار السمك اليوم الخميس، ارتفاع جديد في البلطي والماكريل وانخفاض المرجان والكابوريا

أسعار السمك اليوم،
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

 تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، في السطور التالية: 

أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 87 إلى 97 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 300 جنيه للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 90 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 90 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 350 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 350 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 165 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 160 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار الجمبري الجامبو من 580 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد  من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البوري من 165 جنيهًا إلى 195 جنيهًا.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.
أسعار السمك اليوم، فيتو
أسعار السمك اليوم، فيتو

سعر السمك

  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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