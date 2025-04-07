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اقتصاد

سعر السمك اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في سوق العبور

سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة.

سعر السمك والجمبري اليوم

 تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025، في السطور التالية: 

سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 80 إلى 96 جنيهًا.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 72 إلى 78 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 200 إلى 280 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 120 إلى 200 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 550 جنيهًا للكيلو.
سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 140 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 90 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 90 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 340 جنيهًا.
سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، فيتو
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 340 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 180 جنيهًا.
سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، فيتو
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا.
  • تراوحت أسعار الجمبري الجامبو من 580 جنيهًا إلى 700 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد  من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 170 جنيهًا إلى 370 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البوري من 165 جنيهًا إلى 195 جنيهًا.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.
سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، فيتو

سعر السمك

  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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