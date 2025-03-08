تفاصيل طعن سائق توك توك على يد زميله في عزبة النخل

تعرض سائق توك توك لـحادث طعن على يد زميل له بسبب أولوية التحميل في منطقة عزبة النخل بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس تضمن ورود بلاغا بتعرض سائق توك توك لـ طعن على يد آخر بسبب خلافات بينهما وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة إصابة سائق توك توك بطعنة على يد آخر بسبب خلافات بينهما على أولوية التحميل وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة نشوب مشادة كلامية بين سائق توك توك وآخر بسبب خلافات على أولوية التحميل تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة للآخر نتج عن إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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