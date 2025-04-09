ندوة فى حب صلاح أبو سيف بحضور نجله غدا

تقام فى السابعة مساء غد الخميس ندوة في جمعية محبى الفنون الجميلة بجاردن سيتي تحت شعار “ندوة فى حب المخرج صلاح أبو سيف”.



تعقد الندوة بحضور المخرج محمد صلاح أبوسيف، الفنان مدير التصوير د. محسن أحمد، الفنان مهندس الديكور محمود محسن، والناقد الفني محمود عبد الشكور، ويدير اللقاء محمد نوار.





المخرج القدير صلاح ابو سيف



ويعد صلاح أبو سيف واحدًا من أشهر المخرجين المصريين والأب الروحي للسينما الواقعية في مصر واختارته جمعية تفنية دولية ضمن أفضل مخرجي العالم.

وبدأ صلاح أبو سيف حياته العملية في شركة النسيج في المحلة الكبرى وعمل في الصحافة الفنية في نفس الوقت ودرس العلوم المتعلقة بالسينما والموسيقى وعلم النفس والمنطق، وأخرج مسرحيات لفريق هواة من العاملين بالشركة وقادته الصدفة للالتقاء بالمخرج نيازي مصطفى الذي كان يصنع فيلمًا وثائقيًا بالشركة، وفوجئ باطلاع أبو سيف وساعده في العمل في ستديو مصر، ثم ذهب أبو سيف لدراسة السينما في إيطاليا وفرنسا قبل أن يعود ليعمل كرئيس مونتاج بـستديو مصر.. من بعدها انتقل صلاح أبو سيف بعد ذلك للعمل كمساعد مخرج، حيث شارك في فيلم العزيمة مع المخرج كمال سليم (إنتاج 1939)، ويُعتبر العزيمة هو أول فيلم في تيار الواقعية، كما أنه الفيلم الأول في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وقد قام ببطولته فاطمة رشدي وحسين صدقي.

ثم بدأت تجربته السينمائية بإخراجه فيلم “دايما في قلبي”، الذي ستعرضه قناة "سينما 2"، ضمن برنامج تكريمه في شهر ديسمبر، وهو من بطولة عماد حمدي وعقيلة راتب، وقصته مأخوذة عن رواية جسر واترلو، وتدور أحداثه حول فتاة يتيمة تعمل كمعلمة في دار أيتام، وتنشأ بينها وبين ضابط بحري علاقة حب، وعندما تعرف مديرة الدار بالأمر تفصلها من الوظيفة، فيما يسافر حبيبها في مهمة بحرية وتجد نفسها بلا مأوى أو مورد وتقبض عليها الشرطة.

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