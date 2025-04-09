التمثيل التجاري: توقف المفاوضات حول خفض المكون الإسرائيلي في اتفاقية الكويز بعد أحداث 7 أكتوبر

أكد يحيى الواثق بالله الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري أن مفاوضات خفض المكون الإسرائيلي فى اتفاقية الكويز والذى تصل نسبته إلى 10.5% حاليا، بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن هذه المفاوضات توقفت بعد أحداث 7 أكتوبر بسبب التوترات الإقليمية.

ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟

جاء ذلك خلال فى مداخلته عبر تطبيق زووم، فى الندوة التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان: "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، بحضور نخبة من الخبراء ومجتمع الأعمال وممثلي الحكومة، وذلك لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.

وأشار الى إن ذلك نتيجة للأوضاع الإقليمية وما يحدث من توتر وإجراءات من الجانب الاسرائيلي، واذا بدأت الإدارة هناك في تخفيف الضغوط وإيجاد حلول سلمية للوضع الحالي، فمن الممكن مره اخرى اجراء التفاوض حول تخفيض المكون الإسرائيلي.

اتفاقية الكويز

و"الكويز" هي اتفاقية تجارية تضم كلًا من مصر وإسرائيل وأميركا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، وأُعلنت نهاية 2004، ودخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2005، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7%، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%.

وظهرت الاتفاقية بموجب الإعلان رقم 6955 الذي أقره الكونجرس الأمريكي في 1996، الذي يُجيز منح إعفاء جمركي للسلع المنتجة داخل مناطق صناعية، تعتمد على نسبة من المكونات الأولية القادمة من إسرائيل وأمريكا في إنتاجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.