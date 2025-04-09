«ممكن تاخد واحدة من زوجها بالفلوس».. رئيس حزب يهين المصريات بسبب زيزو.. التصريح الصادم يشعل غضب المصريين.. والمشاهير: سقطة أخلاقية ويجب معاقبته

أثار التصريح الصادم لـ رئيس حزب مصر الفتاة أسامة كامل، غضب المصريين، وخاصة أنه هاجم فيه سيدات مصر بدون مناسبة أو وجه حق، في إطار غضبه من تداول أنباء عن انتقال اللاعب أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك إلى الأهلي.

تصريح صادم لرئيس حزب مصر الفتاة يغضب المصريين

وقال أسامة كامل في تصريحه الصادم الذي هاجم فيه سيدات مصر، عبر صفحته بالفيس بوك: "في مصر ممكن تاخد واحدة من زوجها مقابل الفلوس وحدثت مع مذيع كبير أو كما قال كله بالفلوس....".



وبرغم من حذف أسامة كامل للمنشور الذي أساء فيه لسيدات مصر، لكنه تعرض لهجوم وغضب المصريين، الذين وصفوا تصريحه عن السيدات المصريات بأنه غير لائق أخلاقيًا، وبسبب غضبه من انتقال اللاعب زيزو إلى الأهلي، قام بالإساءة لسيدات مصر، وطالبه العديد من المشاهير والنشطاء بالاعتذار للسيدات المصريات.

وعبرت الإعلامية شيماء السبيعي عن غضبها من تصريح أسامة كامل الذي هاجم فيه سيدات مصر، فقال عبر حسابها بالفيس بوك: "المشكلة أنه رئيس حزب اسمه (مصر الفتاة).. حضرتك كان ممكن تكتب حالة شاذة أو حالة مريضة.. لكن تعمم الكلام على عظيمات مصر فهو أمر غير مقبول بالمرة ووجب عليك الاعتذار لسيدات مصر".

إهانة مرفوضة من رئيس مصر الفتاة للسيدات المصريات

وقالت الإعلامية نهال طايل: "الفلوس دى بتشترى ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق...".

رئيس حزب مصر الفتاة أسامة كامل، فيتو

أما الإعلامي محمد طرابية فعبر عن غضبه قائلًا: "إهانة مرفوضة من أسامة كامل رئيس حزب مصر الفتاة للسيدات المصريات.. هل يقف المجلس القومى للمرأة عاجزًا عن الدفاع عن سمعة سيدات مصر وكرامتهن.. أقل واجب تجميد هذا الحزب وغيره من الأحزاب الكرتونية ومحاكمة هذا الشخص... ؟!".

أما البلوجر دكتور محمد التمنة فقال: "للأسف وصلنا إلى أدنى مستويات الأخلاق لعدم وجود قوانين وقواعد وسياسات تحمي المنظومة الأخلاقية والسلوكية في التعاملات والمعاملات".

إساءة وإهانة لكل زوجة وست مصرية

وعبرت سيدة المجتمع عبلة سلامة عن غضبها من تصريحات رئيس حزب مصر الفتاة أسامة كامل عن السيدات، ووجهت رسالة لـ أسامة كامل عبر حسابها بالفيس بوك قائلة: "إلى السيد أسامة كامل كاتب هذا البوست غير المحترم.. ياريت تمسح البوست ده وتعتذر لسيدات مصر ولي أنا شخصيًا.. هذه إساءة وإهانة لكل زوجة وست مصرية.. وأنا وغيري لن نقبل هذه الإهانة".

إهانة سيدات مصر تشعل الغضب، فيتو

وتابعت عبلة سلامة "لما ابن مصر يتهم سيدات مصر أنهن للبيع.. يبقى له حق الغريب يتطاول علينا!.. كفاية بقى رخصتونا.. أنا كتبت لحضرتك ولم تتجاوب.. بما أنك عامل البوست ده بابليك.. فأنا بارد عليك بابليك..".

وقالت عبلة سلامة في رسالتها لرئيس حزب الفتاة: "هل تعلم أني ممكن أقاضيك أنا وسيدات كتير بسبب هذا الكلام؟!...".

وعلقت البلوجر ميرفت حسن زعزوع قائلة: "هذا الرجل يترفع عليه قضية... هو مش أقل من دكتورة كفر الدوار... أسامة كامل رئيس حزب مصر الفتاة يخوض فى أعراض سيدات ورجال مصر من أجل زيزو... الحكومة موافقة على الكلام ده... محامين مصر موافقين على الكلام ده".

المطلوب معاقبة رئيس الحزب للإساءة للمصريات

وقال البلوجر علاء رمزي: "لم أكن أتخيل طيلة حياتى أن أسمع تصريح من رئيس حزب شرعى "أسامة كامل" وهو حزب "مصر الفتاة" يقول فيه أنك فى مصر ممكن تأخد واحدة من زوجها مقابل الفلوس.. ما هذا الانحطاط الذى وصلنا إليه؟ أين المجلس القومى للمرأة بل وأين الدولة ذاتها ؟ لكِ الله يا مصر".

رئيس حزب يهين سيدات مصر، فيتو



وطالبت البلوجر رشا شلباية بمحاكمة أسامة كامل على تصريحه بشأن سيدات مصر، قائلة: "يتحاكم بتهمة الإساءة إلي مصر لأن كل بلد في العالم فيها الصالح والطالح ومهما حصل في بلدنا مينفعش نطلع نقول كده ونشوه سمعتها... كل الناس بتطلع ببلادها السما وهما بيحصل عندهم أسوأ الأمور وأبشعها علي كل المستويات...!!".

أما البلوجر هشام المناوي فعلق قائلًا: "كيف لرئيس حزب في مصر أن يوصم سيدات مصر بهذا الكلام السيئ، يجب محاسبته ويجب علي المجلس القومي للمرأة رفع قضيه عاجلة وشكوى للنائب العام ضده.. هي كرة القدم أكلت دماغ الناس للدرجه دي..".

الباحث مصطفى عادل علق قائلًا: "رئيس حزب كتب عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك فجرًا، بوست قال فيه: "في مصر ممكن تاخد واحدة من زوجها مقابل الفلوس، وحدثت مع مذيع كبير أو كما قال كله بالفلوس... ممكن حد يقوله عيب عشان اتكلم عن شرف كل ست مصرية وطعن فيها وفي شرف زوجها واتهمه بالدياثة.. ممكن حد من الـ 896 عضو برلمان نواب وشيوخ يقر ان الكلام ده صحيح أو انه يوجه له ولو مجرد بيان استنكار، مش استغفر الله العظيم المحاسبة. أنا متضامن مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضده...".

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