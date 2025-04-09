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حوادث

استخدموا مواقع التواصل للدعاية.. موعد محاكمة عصابة نسائية تخصصت في النصب بمدينة نصر

موعد محاكمة عصابة
موعد محاكمة عصابة نسائية تخصصن في النصب بمدينة نصر

حددت  نيابة مدينة نصر 16 إبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة سيدتين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتان "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء وإدارة شركة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة والإعلان عن نشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


نصب واحتيال على راغبي العمل بالخارج بمدينة نصر


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن، من ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من جوازات السفر - عقود اتفاق بإسم الشركة - دفاتر إيصال استلام نقدية خاصة بالشركة  جهاز حاسب آلي "لاب توب" - 2 هاتف محمول - مشغولات ذهبية) وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مدينة نصر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مواقع التواصل الاجتماعي

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