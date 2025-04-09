رودي فولر يمدد تعاقده مع الاتحاد الألماني حتى 2028

تمكن الاتحاد الألماني لكرة القدم من تمديد عقد رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الأول، لمدة عامين وحتى 2028.

الاتحاد الألماني يمدد عقد رودي فولر

وذكر الاتحاد الألماني اليوم الأربعاء، أن مسؤوليه وافقوا بالإجماع على القرار، وذلك بعد أن قال فولر إن بإمكانه رؤية نفسه باقيا في منصبه لما بعد 2026.

جاء القرار عقب تمديد عقد جوليان ناجلسمان، المدير الفني، حتى عام 2028.

وكان عقد الثنائي ممتدا حتى يورو 2024، وتم تجديده حتى مونديال 2026، والآن تم تجديده مرة أخرى حتى 2028.

مسيرة رودي فولر مع ألمانيا

وفاز فولر، المهاجم السابق، بكأس العالم كلاعب في 1990، وكمدرب قاد المنتخب الألماني لنهائي كأس العالم 2002.

وتولى منصبه في الاتحاد الألماني في 2023 في أعقاب خروج الفريق من دور المجموعات ببطولة كأس العالم في قطر.

وتحت قيادته وناجلسمان، يلعب المنتخب الألماني بشكل جيد، ووصل لدور الثمانية بيورو 2024 ويتواجد في البطولة الرباعية النهائية لدوري أمم أوروبا.

وقال فولر: "أصبح المنتخب الوطني وكل فريقه في الاتحاد الألماني لكرة القدم قريبين من قلبي. بالطبع كانت بطولة أمم أوروبا في ألمانيا ملهمة، ولكن فوق كل هذا، كان التعامل مع ناجلسمان لعب دورا كبيرا في تجديد العقد".

وأضاف: "حققنا بالفعل تطورا عظيما. ولكننا لم نصل بعد لما نريد الوصول إليه. لدينا أعلى الطموحات والأهداف ونعتقد أننا يمكننا تحقيقها مع هذا الفريق الملهم".

ووصف بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني فولر بأنه "حجر أساس مهم للغاية في عودة المنتخب الألماني لتحقيق النجاحات".

وقال إن ناجلسمان "أشعل نشوة جديدة حول المنتخب الوطني".

وأضاف: "لذلك كان من الواضح بالنسبة لي عدم تغيير فريق يحقق الفوز، أنا سعيد بأن هذه التركيبة ستستمر".

وأكد ناجلسمان أن فولر كان "مرجعا بالغ الأهمية بالنسبة لنا كلنا" و"مثل الأب للفريق كله".

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