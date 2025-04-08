اتجاه لتجديد رودي فولر مع منتخب ألمانيا

أكد بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه قد يتم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد رودي فولر، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا، قريبا.

وتولى المهاجم السابق لمنتخب ألمانيا، الذي سبق أن تم تعيينه مديرا فنيا لمنتخب (الماكينات)، منصبه الحالي عام 2023، حيث يستمر عقده حتى عام 2026.

وكان فولر، 64 عاما، صرح مؤخرا بأنه يرى نفسه باقيا في منصبه حتى عام 2028، بعد أن جدد جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عقده، حتى نفس السنة.

وأكد نويندورف مساء أمس الإثنين "أعلنت أن رودي أبدى رغبته في الاستمرار، وأننا في مفاوضات الآن، ولم يتغير شيء، لكنني أعتقد أننا سنصل إلى نتيجة قريبا".



جاءت تصريحات نويندورف، خلال إلقائه كلمة في متحف كرة القدم الألماني بمدينة دورتموند على هامش افتتاح معرض لتكريم أسطورة كرة القدم الألمانية السابق جونتر نيتزر.

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