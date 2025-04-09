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رياضة

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

مصطفي محمد، فيتو
مصطفي محمد، فيتو

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم  مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي من أجل ضمه عقب نهاية الموسم الجاري.


ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى صيف 2027 أي لمدة موسمين مقبلين.

ويرغب  الأهلي في ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم وليس كما تردد خلال فترة كأس العالم للأندية فقط.

وأكد مصدر إن الأزمة تكمن حاليا في الأمور المالية والراتب الضخم لمصطفى محمد، حيث يتقاضى أسبوعيا من الفريق الفرنسي 28 ألف جنيه استرليني أي أكثر من مليون مصري وهو الأمر الصعب على إدارة القلعة الحمراء تحمله.
 

وشدد المصدر أن إدارة الأهلي ستحسم أمر راتب مصطفى محمد خلال أسبوع من الآن سواء بتوفير المبلغ أو محاولة من النادي لتخفيضه..


أرقام مصطفى محمد مع نانت الفرنسي


وخاض الدولي المصري مصطفى محمد رفقة فريقه نانت الفرنسي هذا الموسم في 27 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف فيما نجح في صناعة هدف آخر وسجل 4 أهداف في الدوري وهدف في كأس فرنسا وصنع الهدف بالدوري.

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