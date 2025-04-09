رئيس التمثيل التجاري: مفاوضات لجذب استثمارات صينية جديدة

كشف يحيى الواثق بالله الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري أن هناك تفاوضا مع وفود صينية لترتيب استثمارات جديدة في مصر خلال الشهرين الحالى والمقبل، موضحا “ندرس حاليا الإجراءات السريعة لزيادة استثمارات الجانب الصيني والتركى والأوروبي حيث أن هناك طلب كبير للاستثمار بمصر”.

ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟

جاء ذلك خلال فى مداخلته عبر تطبيق زووم، فى الندوة التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، بحضور نخبة من الخبراء ومجتمع الأعمال وممثلي الحكومة، وذلك لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.

وأشار الواثق بالله إلى فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا مرتفعة، مثل الصين وفيتنام، قد تجد صعوبة في التنافس في السوق الأمريكي، مما قد يعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة. وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تساهم في زيادة القدرة الإنتاجية لمصر، ما ينعكس إيجابيًا على صادراتها ويعزز موقفها التنافسي على المدى الطويل.

الواثق بالله: العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرات الإنتاج

وشدد الواثق بالله على أن الحكومة المصرية والقطاع الخاص يجب أن يتحركا بسرعة لاستغلال هذه الفرص، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرية، قائلا: “هذه فرصة تاريخية لمصر”.

وأضاف: "إذا قمنا باستغلال هذه الفرص بشكل سريع، يمكننا تحقيق استثمارات إضافية في مصر تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة إضافة إلى الاستثمارات السنوية المعتادة فى حدود 10 مليارات دولار".

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