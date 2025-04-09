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رياضة

كولر يرفض الراحة استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

الاهلي، رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي، حصول اللاعبين على راحة  يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر الجمعة استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل بالدوري.

وتصل بعثة الأهلي للقاهرة مساء اليوم قادمة من موريتانيا، ليتم الغاء تدريب اليوم بعد أن فضل كولر المبيت وعدم السفر عقب مباراة الهلال السوداني التي أقيمت أمس بدوري أبطال أفريقيا.

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

 

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

 

 

 

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